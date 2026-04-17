¿Planeas viajar? Hay rutas cerradas y con restricciones en varios departamentos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este viernes sobre diversas restricciones vehiculares, el cierres de rutas y los tramos habilitados con precaución en la red vial fundamental, por a lluvias, deslizamientos y trabajos de mantenimiento.

Cochabamba

En Cochabamba se registra restricción vehicular en el tramo Llallini–Bombeo, con circulación limitada entre las 09:00 y 17:00.

Además, la ruta nueva Cochabamba–Santa Cruz, en el sector Siete Curvas, está transitable con precaución por trabajos permanentes con maquinaria pesada.

La Paz

En La Paz, los puentes Chaco y Villa presentan restricciones en horarios definidos: de lunes a sábado entre 08:00 y 12:00, y de 14:00 a 18:00; mientras que domingos y feriados la circulación se permite de 08:00 a 12:00.

Santa Cruz

En Santa Cruz, el sector La Angostura–Samaipata está habilitado con precaución por constantes deslizamientos, mientras que el tramo San Lorenzo–Salinas permanece no transitable por la inundación en el puente San Miguelito.

Otras regiones

En el Beni, los tramos San Javier–San Pedro y San Ramón–San Joaquín tienen restricción vehicular debido a que la plataforma se encuentra resbaladiza por la saturación de lluvias.

La situación más crítica se reporta en Pando, donde varios tramos están completamente cerrados: La Floresta–Santa Elena, Km 185–La Floresta, Porvenir–Km 185 y Santa Elena–Puerto Rico, debido a intensas lluvias, construcción vial y plataformas saturadas.

Por otro lado, en Tarija, el tramo Entre Ríos–Tacuarandi se encuentra transitable con desvíos, aunque con riesgo por lodo y superficie resbaladiza, por lo que se recomienda circular con precaución. Similar condición presenta el tramo Conquista–El Sena, en Pando, donde se habilitaron desvíos para el paso vehicular.

La ABC recomendó a los conductores informarse antes de viajar y tomar precauciones ante las restricciones vigentes, especialmente en zonas afectadas por lluvias y trabajos en carretera.

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