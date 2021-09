Presidente de Diputados recomienda no retirar aportes de las AFP’s si no es de “extrema necesidad”

Cargando...

Tras anunciarse que la fecha para el inicio de la devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) será a partir del 5 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani, recomendó este jueves a la población no retirar esos recursos si no es de “extrema necesidad”.

“Lo que recomendamos es no hacerlo todavía, porque de alguna manera puede ser hasta contraproducente; pero si están en una extrema necesidad, por supuesto que deben hacerlo, nuestras hermanas y hermanos, así como ya establece la ley que aprobamos y también el decreto reglamentario”, señaló.

Esta jornada el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, confirmó que la devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se iniciará el 5 de octubre de este año, luego de que fuera promulgado el Decreto Supremo (DS) 4582 que reglamenta la Ley 1392.

Recordó que la Ley 1392 de Devolución Total o Parcial de Aportes a las AFP, promulgada el 8 de septiembre del presente año, fue un compromiso cumplido por el Gobierno nacional para beneficiar a las personas que realmente necesitan de esos recursos.

“Este ha sido un trabajo de nuestro Gobierno y, por lo tanto, ya tenemos la reglamentación concluida, lo que sí corresponde ahora es para aquellos hermanos y hermanas que sí necesitan de estos recursos, pero los hermanos y hermanas que no tienen la necesidad de recurrir a estos recursos y no están muy necesitados, lo que recomendamos es no hacerlo todavía”, ratificó.