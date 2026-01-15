TEMAS DE HOY:
30ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
Comunidad

Puma andino atrapado en una trampa moviliza a las autoridades de Potosí

En un dramático video que circula en redes sociales, se observa al felino luchando por liberarse de una trampa de metal. Comunarios y autoridades piden ayuda urgente para localizar el punto exacto del incidente.

Milen Saavedra

15/01/2026 16:36

Puma andino atrapado en una trampa moviliza a las autoridades de Potosí
Potosí, Bolivia

Un llamado de auxilio urgente puso en alerta a las autoridades ambientales del departamento de Potosí. En el municipio de Vitichi, un ejemplar de puma andino fue captado en video mientras se encontraba atrapado por una de sus extremidades delanteras en lo que parece ser una trampa de "mordaza" o cepo metálico.

Crónica de un rescate contra el reloj

Las imágenes, difundidas originalmente por la Fundación ACLO, son desgarradoras: el felino, visiblemente estresado y emitiendo rugidos de dolor, intenta desesperadamente zafarse del dispositivo de hierro que lo mantiene anclado al suelo, cerca de una zona de cactus y vegetación xerofítica.

A pesar de la difusión del video, el rescate se ha tornado complicado. El Alcalde de Vitichi y personal de la Unidad de Zoonosis de Potosí se han desplazado a la zona; sin embargo, hasta el momento no han logrado dar con la ubicación exacta del animal herido. El terreno árido y la falta de coordenadas precisas han dificultado las labores de búsqueda.

 

 

Ante la gravedad de la situación, las autoridades han habilitado una línea de emergencia. Solicitan a la persona que grabó el video o a cualquier comunario que tenga datos sobre el paradero del puma, comunicarse de manera inmediata al contacto de urgencia 60470387 (WhatsApp) con el objetivo de brindar asistencia veterinaria inmediata y trasladar al ejemplar a un centro de custodia de fauna silvestre.

Protección de la fauna silvestre

El puma andino es una especie protegida por la normativa boliviana. El uso de este tipo de trampas no solo es considerado un acto de crueldad animal, sino que también es ilegal bajo las leyes de protección de biodiversidad. Los pobladores de Vitichi han expresado su preocupación y exigen mayor presencia de las autoridades para evitar que estos incidentes se repitan en el campo.

 

 

