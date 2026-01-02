Reportan incendio de magnitud en una vivienda en la zona Alto San Antonio de La Paz

Un incendio de magnitud se registra en la zona Alto San Antonio, en la ciudad de La Paz. El siniestro ocurrió específicamente en la avenida Octavio Campero, donde una vivienda de habría quedado completamente consumida por las llamas.

Imágenes que llegaron hasta la producción del programa Que No Me Pierda muestran una densa humareda que se expandió por el sector, generando alarma entre los vecinos.

Al lugar se desplazaron varias unidades de Bomberos, que continúan trabajando para controlar y sofocar el fuego.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el inmueble pertenecería a una persona que vive en condiciones de extrema precariedad y que, presuntamente, acumulaba basura en el interior de la vivienda, lo que habría facilitado la propagación del incendio.

Hasta el momento no se reportan personas heridas; sin embargo, las pérdidas materiales serían totales. Asimismo, se desconoce el origen del fuego, por lo que las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Bomberos permanecen en el lugar realizando labores de enfriamiento y evitando que las llamas se reaviven, mientras los vecinos piden mayor apoyo para personas en situación de vulnerabilidad en la zona.

