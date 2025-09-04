TEMAS DE HOY:
Roboré: vecinos bloquean el corredor bioceánico y exigen auditoría a cooperativa de agua

Tras dos meses de vigilia sin respuestas, los pobladores de Roboré decidieron bloquear la vía principal para exigir transparencia y participación en la gestión de la cooperativa Cosepur.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/09/2025 21:40

Santa Cruz, Bolivia

La noche de este miércoles, vecinos del municipio de Roboré instalaron un bloqueo en la carretera del corredor bioceánico como medida de protesta para exigir respuestas a la Cooperativa de Agua (Cosepur).

Los manifestantes exigen la realización de una asamblea extraordinaria con la presencia de autoridades de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AFCO). Los vecinos piden que se lleve a cabo una auditoría y la conformación del comité electoral y el comité de defensa del consumidor dentro de la cooperativa.

"Después de dos meses de vigilia en las afueras de Cosepur, la cooperativa no nos quiere escuchar, no quieren hacer nada. Solo recibimos agresiones e insultos. Nosotros solo queremos que se realice la asamblea", señaló Carmen Vargas, dirigente de la zona.

La medida es indefinida y permanecerá hasta que se logre el compromiso de las autoridades para convocar y llevar adelante la asamblea solicitada.

Este bloqueo afecta la circulación en la carretera principal de la región, afectando a transportistas y vecinos, quienes esperan que se dé solución pronta a sus demandas.

