Salud impulsa digitalización y descentralización para mejorar atención en hospitales

La ministra de Salud, Marcela Flores, explicó en el programa Que No Me Pierda los principales desafíos y estrategias para mejorar el sistema de salud en Bolivia, enfatizando la necesidad de fortalecer la institucionalización y garantizar la atención permanente a toda la población.

“Lo que más ha pedido el señor presidente es que no exista en todo el territorio un solo boliviano que quede sin atención”, afirmó la autoridad.

Uno de los ejes principales del plan es la descentralización progresiva de los servicios de salud, buscando que los gobiernos municipales puedan asumir mayor responsabilidad en la gestión local, con supervisión técnica del Ministerio de Salud.

Flores destacó la necesidad de articular los tres niveles de atención —primario, secundario y terciario— y avanzar en la digitalización de los servicios.

“Estamos convocando todas las cooperaciones y vamos a reactivar el presupuesto asignado para la implementación de este sistema digital, donde usted de su celular o computadora pueda solicitar la ficha para que le atiendan en su centro de salud”, señaló.

La ministra señaló que, además de la tecnología, se trabajará en la capacitación y supervisión del personal de salud.

Sobre el abastecimiento y regulación de medicamentos, Flores reconoció que la escasez de divisas ha encarecido los fármacos, afectando a pacientes con enfermedades crónicas como cáncer o insuficiencia renal. Indicó que se revisará el listado nacional de medicamentos esenciales y se buscará fomentar la producción local para reducir costos y garantizar la disponibilidad de tratamientos.

En relación a los paros recurrentes del sector salud, la ministra informó que se han iniciado diálogos con los trabajadores para atender sus demandas, como el pago de bonos pendientes de vacunación.

“Sí tenían ellos una dificultad por el no pago del bono de vacunación, y hemos mandado una nota al Ministerio de Economía para que se pueda proceder inmediatamente con el pago”, declaró Flores.

Finalmente, Flores recordó que la estructura actual del ministerio sigue incluyendo Deportes, aunque esta área será reestructurada en breve. La ministra enfatizó que el enfoque del gobierno será fortalecer la inversión en salud, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y construir un Seguro Universal de Salud que integre la atención pública, social y privada en todo el país.

