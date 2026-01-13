Santa Cruz: Alcaldía refuerza limpieza y fumigación en colegios antes del inicio de clases

Con el inicio de clases programado para el próximo 2 de febrero, el municipio de Santa Cruz de la Sierra intensificó los trabajos de mantenimiento, limpieza y fumigación en las unidades educativas, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y saludable para los estudiantes.

“Estamos realizando fumigación y desinfección para proteger a los estudiantes de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y, en este momento, la influenza H3N2”, indicó el epidemiólogo Cristian Quiroga.

Señaló que alrededor de 250 unidades educativas en toda la ciudad serán beneficiadas con estos trabajos, que incluyen la destrucción de criaderos de mosquitos y la aplicación de productos especiales para evitar la proliferación de larvas.

“El objetivo es que las unidades estén completamente libres de enfermedades antes del retorno a clases”, afirmó.

Quiroga también destacó la importancia de la colaboración de las familias en la prevención. “Es fundamental que en los domicilios se destruyan los criaderos de mosquitos para evitar la propagación de estas enfermedades”, agregó.

Los trabajos de refacción, limpieza y fumigación comenzaron este lunes en la zona sur de Santa Cruz y se extenderán hasta cubrir la totalidad de las unidades educativas, asegurando que los estudiantes regresen a clases en condiciones óptimas de higiene y seguridad.

