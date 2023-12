"Si pierdo la vida, ni modo, pero voy a defender mis cosas", dijo una comunaria de Pailitas

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una nueva escalada de violencia registrada este martes en Pailitas, provincia Guarayos de Santa Cruz, los pobladores de esta comunidad responsabilizan al Gobierno por los disturbios ocurridos y anuncian su decisión de regresar a sus propiedades de donde, presuntamente, fueron desalojados por interculturales.

Los comunarios han expresado su preocupación y la falta de respuesta por parte de las autoridades, especialmente de la policía. Según relatos de testigos, los interculturales avanzaron nuevamente sobre los terrenos, obligando a los residentes a huir.

"Los compañeros se están organizando para ir a recuperar sus casas, ya que la policía no les hace caso (...). Nuevamente los interculturales avanzaron a los predios y han hecho huir a todos los compañeros, no sabemos nada de ellos. La Policía parece que no quiere ir", expresó un comunario.

Martha Sandoval, una de las afectadas, entre lágrimas lamentó la falta de acción de la policía y manifestó su determinación a regresar y defender sus propiedades, incluso a riesgo de perder la vida. "Ya lo perdí todo tantas veces, ni modo si tengo que perder mi vida, pero voy a defender mis cosas. Así que, tengo que volver", afirmó.

En busca de apoyo y justicia, un grupo de pobladores se dirigió a una oficina de Derechos Humanos en la capital cruceña para denunciar la situación. Alegan que, a pesar de varios enfrentamientos registrados, las autoridades no han logrado poner freno a estos episodios de violencia que afectan a la comunidad.

La tensión en Pailitas persiste, y la comunidad espera respuestas urgentes de las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes.