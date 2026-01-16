Sorteo electoral: así queda el orden de los candidatos para la Alcaldía de La Paz

El sorteo oficial determinó el orden de aparición en la papeleta para las elecciones subnacionales del 22 de marzo.
16/01/2026 11:36

El calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 establecía en su actividad 35 el sorteo público de franjas para las candidaturas. Este proceso definió el orden de los partidos que participarán en la elección de alcalde en el municipio de La Paz.
Alianza Social Patriótica (ASP) – Xavier Iturralde
VENCEREMOS – Waldo Albarracín
Partido Demócrata Cristiano (PDC) – Sin Candidato
Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP) – Isaac Fernández
Somos La Paz (ASLP) – Miguel Roca
Alianza Patria - La Paz (Patria Sol) – Sin candidato
Movimiento Tercer Sistema (MTS) – Jorge Dulón
Unidad Cívica Solidaria (UCS) - Sin candidato
Unión Por el Cambio (UPC) – Luis Eduardo Siles
Juntos Al Llamado del Pueblo (JALLALLA LP) – Jhonny Plata
Nueva Generación Patriótica (NGP) – Hernán Rivera
Suma Por el Bien Común (SPBC) - Sin candidato
Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) - Sin candidato
SÚMATE (APB- SUMATE) – Óscar Sogliano
Libertad y República (LIBRE) – Carlos Palenque
El Movimiento por la Soberanía (MPS) – Ricardo Cuevas
Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Raúl Daza
Innovación Humana (IH) – César Dockweiler
De esa forma quedará la papeleta de sufragio para la Alcaldía de La Paz en las elecciones del 22 de marzo.
