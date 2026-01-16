TEMAS DE HOY:
Sorteo electoral: así queda el orden de los candidatos para la Alcaldía de La Paz

El sorteo oficial determinó el orden de aparición en la papeleta para las elecciones subnacionales del 22 de marzo. 

Juan Marcelo Gonzáles

16/01/2026 11:36

La Paz

El calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 establecía en su actividad 35 el sorteo público de franjas para las candidaturas. Este proceso definió el orden de los partidos que participarán en la elección de alcalde en el municipio de La Paz.

  1. Alianza Social Patriótica (ASP) – Xavier Iturralde

  2. VENCEREMOS – Waldo Albarracín

  3. Partido Demócrata Cristiano (PDC) – Sin Candidato

  4. Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP) – Isaac Fernández

  5. Somos La Paz (ASLP) – Miguel Roca

  6. Alianza Patria - La Paz (Patria Sol) – Sin candidato

  7. Movimiento Tercer Sistema (MTS) – Jorge Dulón

  8. Unidad Cívica Solidaria (UCS) - Sin candidato

  9. Unión Por el Cambio (UPC) – Luis Eduardo Siles

  10. Juntos Al Llamado del Pueblo (JALLALLA LP) – Jhonny Plata

  11. Nueva Generación Patriótica (NGP) – Hernán Rivera

  12. Suma Por el Bien Común (SPBC) -  Sin candidato

  13. Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) - Sin candidato

  14. SÚMATE (APB- SUMATE) – Óscar Sogliano

  15. Libertad y República (LIBRE) – Carlos Palenque

  16. El Movimiento por la Soberanía (MPS) – Ricardo Cuevas

  17. Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Raúl Daza

  18. Innovación Humana (IH) – César Dockweiler

De esa forma quedará la papeleta de sufragio para la Alcaldía de La Paz en las elecciones del 22 de marzo.

