Sorteo electoral: así queda el orden de los candidatos para la Alcaldía de La Paz

El calendario electoral de las Elecciones Subnacionales 2026 establecía en su actividad 35 el sorteo público de franjas para las candidaturas. Este proceso definió el orden de los partidos que participarán en la elección de alcalde en el municipio de La Paz.

Alianza Social Patriótica (ASP) – Xavier Iturralde VENCEREMOS – Waldo Albarracín Partido Demócrata Cristiano (PDC) – Sin Candidato Alianza Unidos Por Los Pueblos (A-UPP) – Isaac Fernández Somos La Paz (ASLP) – Miguel Roca Alianza Patria - La Paz (Patria Sol) – Sin candidato Movimiento Tercer Sistema (MTS) – Jorge Dulón Unidad Cívica Solidaria (UCS) - Sin candidato Unión Por el Cambio (UPC) – Luis Eduardo Siles Juntos Al Llamado del Pueblo (JALLALLA LP) – Jhonny Plata Nueva Generación Patriótica (NGP) – Hernán Rivera Suma Por el Bien Común (SPBC) - Sin candidato Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA) - Sin candidato SÚMATE (APB- SUMATE) – Óscar Sogliano Libertad y República (LIBRE) – Carlos Palenque El Movimiento por la Soberanía (MPS) – Ricardo Cuevas Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) – Raúl Daza Innovación Humana (IH) – César Dockweiler

De esa forma quedará la papeleta de sufragio para la Alcaldía de La Paz en las elecciones del 22 de marzo.

Mira la programación en Red Uno Play