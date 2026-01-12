Sube la carne de res en Cochabamba por bloqueos, pero verduras mantienen precios

El abastecimiento de carne de res fue irregular y los precios de los diferentes cortes se incrementaron en distintos mercados de Cochabamba por los bloqueos, una situación que generó poca demanda y preocupación entre comerciantes y consumidores. Mientras tanto, las verduras mantienen sus costos y no registraron variaciones significativas.

Vendedoras del mercado Calatayud informaron que la carne de res llegó en menor cantidad y con un incremento de 2 bolivianos por kilo, dependiendo del tipo de corte.

“La mayoría de los productos ha bajado, menos la carne de res. Está subiendo, eso nos preocupa porque llegó poco”, señaló una comerciante.

Entre los ajustes registrados, la pulpa pasó de Bs 70 a Bs 72 el kilo, mientras que la chuleta subió de Bs 54 a Bs 58.

El aumento provocó un menor movimiento en los puestos e hizo que los compradores optaran por otras alternativas de proteína.

A diferencia de la carne de res, el kilo de pollo redujo su precio y se ofertó en Bs 16 con menudo, lo que impulsó su venta.

Las comerciantes coincidieron en que las amas de casa “prefieren comprar carne de pollo por el precio”.

En el caso de las verduras, las comerciantes aseguraron que los productos mantienen precios estables y que los bloqueos no generaron incremento.

“No hubo afectación en las verduras”, expresaron vendedoras del mercado Calatayud.



