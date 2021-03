Suspenden a sacerdote que daba clases en la UCB por acoso sexual

Un sacerdote, que impartía clases en la Universidad Católica Boliviana, fue suspendido temporalmente tras ser acusado de acoso sexual a varias estudiantes de esa casa superior de estudios en Tarija. La iglesia católica oficializó esta determinación mediante un comunicado.

Una denuncia escrita por una mujer de 31 años en la página de Facebook denominada Confesionario UCB, refiere lo vivido cuando ella tenía 21 años mientras estudiaba.

“ (…) empezó a acercarse a mi de manera distinta que a las demás estudiantes, hablándome de libros, películas y de poesía, una tarde me dijo que fuera a la Iglesia, él vivía allí donde en la parte trasera, barrio La Tablada, soy mamá, es entonces mi hijita tenía 2 años y un poquito más, él lo sabía, cuando lo busqué por el "material" que me tenía que entregar, cerró la puerta del cuarto y de manera forzada intentó tocarme y besarme, me asusté muchísimo, solo quería que abra la puerta, atiné a llamar al papá de mi hija pedir que me soltara, salí de allí forcejeando con él, asustada, nunca lo hablé en la Universidad, solo quería que su materia terminara para no verlo nunca más”, señala parte de la denuncia hecha pública mediante las redes sociales.