Santa Cruz, Bolivia

En una dramática historia que conmocionó a Santa Cruz, el valiente accionar de un taxista se ha convertido en un ejemplo de heroísmo al rescatar a un niño de un año y cinco meses de edad de un atroz ultraje y entregar al agresor a las autoridades. La impactante historia se desarrolló en la madrugada del pasado lunes 30 de octubre, cuando un hombre y un menor abordaron el taxi del protagonista de esta historia.

El taxista, quien prefirió mantener su identidad anónima, relató los escalofriantes momentos que presentó. “Estaba trabajando esa noche como de costumbre de taxi y me dirigía del 2do. Anillo de la avenida Grigotá hacia la Escuadrón Velasco. En la calle Tomás de Lezo, subió un pasajero ebrio sin camisa, llevando una mochila y un niño. Mientras estábamos en El auto, este individuo besó al niño en la boca y comenzó a tocarlo de manera inapropiada. Inmediatamente le preguntó si el niño era su hijo y por qué le estaba haciendo eso. Él me aseguró que sí era su hijo y me pidió que me callara”, continuó el taxista héroe.

Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. El taxista avanzó un par de cuadras cuando el agresor tomó al niño y trató de abusar de él. El hombre, con valentía, le reclamó nuevamente, pero esta vez decidió actuar con rapidez y se dirigió a la Policía, que se encontraba cerca, en el 3er. Anillo. Los oficiales capturaron al agresor en el acto, quien fue encontrado con los pantalones abajo.

La Policía y la Fiscalía elogiaron al taxista por su acto heroico, que evitó que el agresor abusara del niño y posiblemente le salvó la vida. El valiente héroe comentó: “Me sorprendí tanto porque yo le pregunté si era su hijo y por qué le hacía eso si era su hijo, su sangre. Entonces él me respondió y me pidió que me callara, por eso fue que actué rápido y lo llevé a la Policía, porque pude haber tomado otro camino, pero decidí dirigirme a la Policía, principalmente por la vida del niño, ya que corría un grave riesgo”.

La fiscal Rocío Medrano, encargada de investigar el caso, imputó al agresor el delito de violación agravada. Se ha revelado que el presunto violador está separado de la madre del niño desde hace cuatro meses y, el día anterior al ataque, había sacado al niño con la excusa de comprarle ropa, pero no lo devolvió a su madre. El acusado se abstuvo de declarar.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Roberto Porcel, destacó la valentía del taxista que entregó al padre agresor a la justicia. La fiscal Medrano declaró: “El agresor sexual sería el padre de la víctima (niño)”, y se espera que el presunto violador sea presentado ante un juez cautelar en las próximas horas, donde se determinará su situación jurídica. El Ministerio Público solicitó la medida de cautelar de detención preventiva.

Las investigaciones revelaron que el agresor había engañado a la madre del niño, prometiendo comprarle ropa y víveres. Sin embargo, en el transcurso del día, el agresor no respondió al teléfono de la madre. En medio de esta pesadilla, un taxista se convirtió en un verdadero héroe, rescatando al niño y entregando al perpetrador a la justicia, evitando una tragedia aún mayor.