¡Terrible! Ataque de abejas en Santa Cruz afecta a un hombre de la tercera edad

La mañana de este jueves, un hombre de la tercera edad fue gravemente atacado por un enjambre de abejas mientras caminaba por el segundo anillo y la avenida Madre India. En un intento desesperado por protegerse, el hombre perdió el equilibrio y cayó al suelo, quedando indefenso ante el ataque.

Testigos informaron que el enjambre provenía de un panal colgado en un árbol cercano. Ante la situación, los vecinos de la zona encendieron una fogata para ahuyentar a las abejas y socorrer al anciano.

Pánico en el barrio y llamado a las autoridades

El incidente generó pánico entre los transeúntes, ya que las abejas también atacaron a otras personas. Un vendedor ambulante y una mujer que vendía comida en las cercanías sufrieron picaduras. El ataque también afectó a niños de un colegio cercano, que tuvieron que huir del lugar. Incluso un periodista de la Red Uno que cubría la noticia fue picado.

Los vecinos de la zona presumen que alguien pudo haber molestado el panal, provocando la reacción agresiva de las abejas. Ante este grave suceso, la comunidad ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que fumiguen el área y tomen medidas de control para evitar futuros incidentes que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.

