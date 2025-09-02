¡Terrible! Mujer muere calcinada tras un incendio descontrolado en Toro Toro, Potosí

Javier Gonzales, jefe de alerta temprana de la Gobernación potosina, informó este lunes, sobre el fallecimiento de una mujer de 46 años, quien perdió la vida calcinada, tras el voraz incendio suscitado en el municipio de Toro Toro.

El incendio forestal afecta a la zona desde el pasado sábado, aparentemente dicho incendio había sido provocado por los comunarios que estaban realizando el chaqueo.

Según el reporte preliminar, la mujer falleció al intentar apagar el incendio en el sector de Mojon K’asa.

“El incendio fue provocado por los comunarios que estaban realizando el chaqueo de esos lugares, para que pueda brotar el pasto nativo. Hay una vivienda afectada y varias hectáreas afectadas”, manifestó Gonzales.

Fue la hija de la mujer, una joven de 20 años, quien reportó el fallecimiento de su progenitora. Un contingente policial y de Bomberos que llegó desde el departamento de Cochabamba, fue desplazado al lugar, buscando sofocar las llamas.

