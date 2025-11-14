Todo listo para el gran Reto Santé: 30 participantes competirán por un auto eléctrico

A pocas horas del inicio del esperado Reto Santé, los preparativos en el centro comercial Las Brisas se encuentran en su fase final. Son 30 participantes de todo el país que pondrán a prueba su resistencia para ganar un vehículo BYD 100% eléctrico, además de otros premios sorpresa.

El vocero de Santé, Leonardo del Castillo, confirmó que los competidores deberán mantener la palma de la mano completamente apoyada sobre el auto, sin levantarla en ningún momento, regla que será estrictamente controlada.

“Son 30 participantes y mañana a las 11 en punto de la mañana ya van a estar con la mano en el auto. Toda la palma tiene que estar contra la carrocería y no levantarla en ningún momento”, explicó Del Castillo.

La competencia será más exigente que en años anteriores. Mientras que en 2023 el ganador resistió aproximadamente 34 horas, este año el reto se extenderá hasta 50 horas, lo que implica dos noches completas junto al vehículo.

El vocero también anunció que, además del auto eléctrico, habrá incentivos y premios adicionales, entre ellos consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y premios en efectivo.

“Aparte del auto, va a haber play, tele, una moto eléctrica y también dólares. Queremos que los participantes tengan motivación durante toda la prueba”, detalló Del Castillo.

La organización ha instalado un sistema de cámaras que registrará cada segundo del evento para garantizar transparencia absoluta.

“Aquí todo es transparente. Si alguien levanta la mano, nos vamos a dar cuenta. Todo va a quedar grabado para que no haya ninguna duda”, aseguró.

El evento será transmitido en vivo por las redes sociales de Red Uno así como también las de Santé, donde el público podrá seguir de cerca el avance del desafío y descubrir quién se llevará el auto a casa.

