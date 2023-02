Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Alpacino Mojica, indicó que la licencia de conducir del dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Reynaldo Ezequiel fue inhabilitada por un año, luego de que fuera aprehendido por protagonizara una triple colisión en el cuarto anillo, ingreso a la zona del Urubó, en la capital cruceña.

"Está inhabilitado, no va a poder conducir ningún vehículo por un año completo. Ya registra en sus antecedentes esta instructiva", explicó Mojica.

En tanto, la fiscal asignada al caso, Francisca Rivero, informó que Ezequiel será imputado por conducción peligrosa y se verificarán sus antecedentes por el atropello a una menor en la zona de la Pampa de la Isla el año pasado.

El director de la Unidad Operativa de Tránsito, Roberto Porcel, indicó que en aquella oportunidad no se le suspendió la licencia a Ezequiel puesto que, no estaba conduciendo en estado ebriedad y la persona que arrolló no superaba los tres días de impedimento.

Ezequiel fue grabado la noche del jueves conduciendo en estado de ebriedad e intentando darse a la fuga, luego de que protagonizara una triple colisión, que dejó daños materiales de consideración. Videos que circulan por redes sociales muestran al dirigente lanzando insultos contra los conductores afectados.

Al momento de su aprehensión, el dirigente del MAS dijo estar siendo víctima de una "persecución política por parte de los pititas" y que estaba compartiendo con su gente en las Cabañas del Río Piraí porque estaba triste, tras la "inhabilitación de Reinerio Vargas" como candidato a la presidencia del Comité Pro Santa Cruz.