TEMAS DE HOY:
tensión en Cotapachi Menor abusada Incendio en La Paz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Video: ¡A puño limpio! Choferes se enfrentan con golpes y piedras por una parada ilegal en El Alto

Según testigos, el propósito de la gresca era continuar con los “trameajes”. Dos grupos de choferes de distintos sindicatos se enfrentaron a golpes en plena vía pública.

Red Uno de Bolivia

08/12/2025 22:08

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

Un violento enfrentamiento se registró este lunes en la ciudad de El Alto, donde dos grupos de choferes pertenecientes a distintos sindicatos se agarraron a golpes en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la avenida 6 de Marzo, a la altura del Teleférico Morado, y fue registrado por transeúntes.

Según testigos, los transportistas intercambiaron puñetes, patadas e incluso lanzaron piedras, generando momentos de tensión. La presunta causa del conflicto sería una parada ilegal utilizada para realizar “trameajes”, donde uno de los sindicatos habría cambiado el disco para recoger pasajeros, lo que fue cuestionado por el otro grupo y derivó en la pelea.

Los pasajeros expresaron su molestia, señalando que en ese sector algunos choferes cambian de ruta de manera irregular, afectando el servicio, piden el control de la policía.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD