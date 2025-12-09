Video: ¡A puño limpio! Choferes se enfrentan con golpes y piedras por una parada ilegal en El Alto

Un violento enfrentamiento se registró este lunes en la ciudad de El Alto, donde dos grupos de choferes pertenecientes a distintos sindicatos se agarraron a golpes en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la avenida 6 de Marzo, a la altura del Teleférico Morado, y fue registrado por transeúntes.

Según testigos, los transportistas intercambiaron puñetes, patadas e incluso lanzaron piedras, generando momentos de tensión. La presunta causa del conflicto sería una parada ilegal utilizada para realizar “trameajes”, donde uno de los sindicatos habría cambiado el disco para recoger pasajeros, lo que fue cuestionado por el otro grupo y derivó en la pelea.

Los pasajeros expresaron su molestia, señalando que en ese sector algunos choferes cambian de ruta de manera irregular, afectando el servicio, piden el control de la policía.

