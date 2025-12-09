Aprehenden a presunto policía acusado de abusar a una menor en El Alto

Según las investigaciones, la menor estaba reportada como desaparecida, salió de su casa el día de su cumpleaños, ese mismo día un sujeto la captó y la llevó a su casa donde fue vejada sexualmente.

“La víctima es una adolescente de 14 años, el agresor tiene 38 años, aparentemente es un funcionario policial, se realizó la acción directa en contra de este sujeto”, manifestó el director de Niñez y Atención Integral de la Alcaldía de El Alto, Cristian Chipana.

Chipana señaló que la menor se encontraba reportada como desaparecida, desde el pasado 25 de noviembre.

“La víctima manifiesta que este sujeto la ha retenido por tres días vejándola sexualmente al interior de su domicilio de este sujeto, al momento se encuentra muy afectada”, afirmó Chipana.

La menor se encuentra en el albergue transitorio 24 Horas, mientras el agresor presunto sargento de la policía, fue enviado preventivamente a la cárcel, mientras continúa el proceso de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play