¿Ya compraste tu panetón? Esta es la lista de marcas autorizadas por el Senasag

A pocos días de las celebraciones navideñas, la Alcaldía de El Alto, a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana (SMSC), difundió la lista oficial de panetones que cuentan con la debida autorización y registro sanitario del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

El listado, que incluye un total de 67 marcas de panetones, busca orientar a la población y garantizar que los productos consumidos durante las fiestas de fin de año cumplen con las normativas de calidad e inocuidad alimentaria.

Entre las marcas que obtuvieron el visto bueno de Senasag se encuentran nombres conocidos a nivel nacional e internacional. Conoce la lista completa a continuación:

Lista completa de panetones autorizados.

La publicación de este listado se realiza en el marco de las acciones de control que los gobiernos municipales suelen ejecutar para prevenir la venta de productos de contrabando o elaborados sin las condiciones sanitarias adecuadas.

