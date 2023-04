Yassir Molina, Mario y Fabio Bascopé miembros de la RJC son sentenciados a 6 años de cárcel

Sucre

El juez de Sentencia Tercero en lo Penal de la ciudad de Sucre, Emilio Pinto, emitió este miércoles una sentencia condenatoria a seis años de cárcel contra tres miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, (RJC).

Los sindicados fueron procesados por los delitos de tenencia y portación ilícita, impedir y estorbar las funciones, y daño calificado.

Mientras que se determinó que los otros tres imputados que son: Milena Soto, Mario Salazar y Aida Loayza fueron absueltos de pena y culpa.

Los sentenciados habrían participado en las movilizaciones efectuadas contra la Fiscalía General, en septiembre del año 2020, cuando se pedía la destitución de la autoridad máxima de esta entidad, Juan Lanchipa.

Posteriormente en fecha 6 de octubre del mismo año, los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala, rompieron algunos vidrios y pintarrajearon las paredes del Ministerio Público.

Los sentenciados deberán cumplir su condena en el la cárcel de San Roque. Por su parte Milena Soto agradeció a Dios y a toda la población que la apoyó.

“Esta gran acusación de más de 300 páginas, para lograr después de 1 año y 8 meses, esta absolución, yo nunca vine y he acudido hasta organismos internacionales por la venganza que me estaban haciendo, hoy he sido absuelta completamente agradecida con Dios, que nunca me soltó la mano, con el pueblo cochabambino y con el pueblo boliviano”, aseveró Soto.