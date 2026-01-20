TEMAS DE HOY:
“Activamos el equipo de investigadores”: Cnl. Fernández detalla operativos realizados en casos de feminicidio y agresiones a menores

Desde ataques en La Ramada hasta el crimen de Puerto Quijarro, la Policía se pronuncia sobre la seguridad regional.

Ximena Rodriguez

20/01/2026 23:41

Santa Cruz

Durante las últimas semanas se registraron tres graves sucesos que incluyen vejámenes, ataques con arma blanca y un feminicidio planificado. La movilización de las fuerzas del orden ha permitido dar respuestas inmediatas ante la indignación de la sociedad cruceña.

 

Respecto al primer caso, un violador reincidente fue capturado y sentenciado a 20 años de prisión tras un ataque capturado en video. Sobre esto, el Cnl. Msc. Cad. Edson Omar Fernández Molina, director dptal. de la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia), señaló “este hecho alarma, lo más preocupante es que se trata de una persona con frondosos antecedentes: 9 casos, de los cuales 3 están abiertos, 2 abreviados y 2 casos con condena”.

La autoridad destacó que se logró ejecutar un mandamiento pendiente por violencia familiar inmediatamente después de la audiencia por este nuevo vejamen. El agresor, a pesar de sus intentos de disculpa, deberá cumplir su condena tras confirmarse su alta peligrosidad y recurrencia delictiva.

 

En el segundo caso, una niña atacada con un arma blanca en la zona de La Ramada recibió el alta médica mientras su agresor fue enviado a Palmasola.

El Cnl. Edson Fernández manifestó: “Nosotros tenemos el compromiso como Policía de velar por la integridad de las personas y para que circulen con seguridad dentro de nuestra sociedad”.

 

Por último, en Puerto Quijarro, cuatro familiares de Claudia R.C.L. fueron aprehendidos presuntamente por asesinarla para apoderarse de sus bienes y dinero en efectivo. Los sospechosos intentaron encubrir el crimen limpiando la escena mientras continuaban consumiendo bebidas alcohólicas en presencia del cuerpo.

En este sentido, el Cnl. Fernández Molina informó sobre la labor interinstitucional: “Ha habido un trabajo entre la Policía, el Ministerio Público y el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), en este momento se está desarrollando la audiencia de medidas cautelares de los cuatro aprehendidos. Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles de este macabro plan familiar que terminó en tragedia”.

