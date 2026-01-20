¿Cómo empezó Bonny Lovy a crear música? Esto dijo en el Podcast Manañero

El productor y cantante boliviano Óscar Mario Paz, más conocido como Bonny Lovy, estuvo este martes en el Podcast de El Mañanero y compartió detalles de su carrera musical, sus logros internacionales y su estilo único.

Durante la entrevista, contó que comenzó su carrera a los 5 años, participando en concursos locales y tomando clases de canto en la Casa de la Cultura. Su talento lo llevó a ganar sus primeros concursos y a desarrollar un estilo musical único que mezcla cumbia, salsa, merengue y reguetón.

“Siempre me gusta variar, hacer de todo un poquito y mantenerme vigente”, afirmó el artista. Agregó que su esencia es lo que conecta con la gente y le permite mantenerse activo en la escena musical.

Bonny Lovy también habló de su experiencia en el extranjero, donde trabajó como ingeniero de sonidos y compartió con artistas de renombre.

“Viví en Puerto Rico desde los 13 hasta los 23 años, estudié ingeniería de sonido y trabajé en marketing para marcas grandes como Pantene". Gracias a esa experiencia, pudo lanzar su música internacionalmente y colaborar con artistas como Mike Bahía, Nicky Jam y Farruko.

“La comunidad boliviana en el mundo me ha apoyado y eso me permitió abrir nuevos mercados”, aseguró.

Sobre los desafíos de ser artista en Bolivia, Lovy mencionó que ganarse el respeto y un lugar en el mercado local fue complicado. Sin embargo, con esfuerzo y visión, logró establecer un estándar en cuanto a contratación y presentaciones.

“Lo más difícil fue ganarse un lugar y el respeto. Al principio ni siquiera querían pagar bien. Mi primer show fue 3.000 dólares y después llegué a cobrar hasta 25.000”, declaró.

También reveló que los eventos privados, como matrimonios y 15 años, se convirtieron en una oportunidad para expandir su carrera: “Al principio los rechazaba por orgullo, pero después me di cuenta de cuánto dinero estaba dejando pasar”.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Muchachita, Una noche en Hawái y Ella me persigue; esta última alcanzó el número uno en el ranking de HTV durante varias semanas.

Sobre su proceso creativo, explicó: “Tengo varias canciones guardadas que todavía no he lanzado. Todas las que he publicado las escribí desde niño y las relancé cuando crecí”.

Finalmente, Bonny Lovy compartió su filosofía musical: “Siempre hago variado, me gusta moverme según las tendencias y mantenerme vigente. La música es pasión y disciplina, y eso es lo que me ha llevado adelante”.

Mira la programación en Red Uno Play