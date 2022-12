Concejo Municipal aprobó la cuestionada ordenanza que autoriza construcciones irrestrictas en La Paz

Cargando...

La Paz

La ordenanza municipal 046, que autoriza las construcciones irrestrictas en La Paz, fue promulgada este miércoles, pese a ser cuestionada, debido a que afectaría y pondría en riesgo a la ciudad.

En la sesión ordinaria número 88 del Concejo Municipal de La Paz, se promulgó la ordenanza 046/2022, que permitirá construcciones irrestrictas, en distintos polígonos de construcción de diferentes zonas de la ciudad, que incluiría a las zonas en riesgo.

La presidenta del Concejo, Yelka Maric, quien abandonó la sesión para no dar el quórum correspondiente, junto al concejal Jorge Dulon, denunció que Lucio Quispe perteneciente a la bancada del alcalde Iván Arias, se habría quedado en sala dando la posibilidad, de que se trate y promulgue la normativa.

Maric, calificó la promulgación de la ordenanza como un atropello a la ciudad de La Paz y lamentó que los concejales, Javier Escalier y Lucio Quispe, hayan dado quórum para la promulgación de dicha ordenanza, que afectaría a los paceños. La misma que es rechazada por el Colegio de Arquitectos, la universidad Mayor de San Andrés (UMSA), entre otras instituciones y organizaciones.

Por su parte, el vicepresidente del Concejo Municipal, Javier Escalier en una entrevista realizada este miércoles en el programa Que No Me Pierda, afirmó que pese a no estar de acuerdo con la ordenanza municipal de ‘Construcciones Irrestrictas’, se vio en la necesidad de gestionarla, y promulgarla para evitar un proceso penal, por incumplimiento de deberes.

“Nosotros hemos salvado también la responsabilidad legal, por el tema de incumplimiento de deberes y ahora la normativa está en manos del alcalde, él tiene 48 horas para publicarla o no”, manifestó Escalier.

Dicha ordenanza fue derivada al alcalde Iván Arias, para que desde su despacho sea publicada en la Gaceta Oficial y entre en vigencia en un plazo de 48 horas.

En tal sentido el burgomaestre paceño, tras la promulgación calificó de traidores a quienes pese a ser parte de su bancada, dieron el quórum​​​​​​​ correspondiente para aprobar dicha norma ‘atentatoria contra la ciudad de La Paz’.

“En una ciudad de riesgo lo que prima es la plata, paceños y paceñas, sepan quienes los están traicionando, la extorsión no está en mis manos, gente me apoyó en la campaña, pero no para que yo robe, no es para que yo entre a asaltar la alcaldía, yo los busqué porque pensé que podían aportar a la ciudad y ahora miren lo que están haciendo”, dijo Arias en referencia a los concejales, que apoyaron la promulgación de la norma.

