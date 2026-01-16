"Gobernar 24/7 desde cualquier lugar”: así funcionará el Despacho Virtual del Presidente

El Gobierno nacional puso en marcha una transformación estructural en la administración pública con la creación del Despacho Virtual del presidente. Según informó a Red Uno este viernes el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, esta medida, respaldada por el Decreto Supremo 5519, busca modernizar el Estado boliviano mediante el uso de la firma digital, permitiendo que el primer mandatario y sus ministros puedan gestionar documentos oficiales, emitir resoluciones y promulgar decretos sin importar su ubicación geográfica o el horario.

Linares explicó que el despacho virtual no se limita al uso de correos electrónicos o mensajería, sino que se trata de una plataforma integral de trabajo.

"Es una oficina en la que el presidente y sus ministros podrán trabajar de lunes a domingo, las 24 horas, todo el tiempo conectado y gobernando", señaló la autoridad.

Esta herramienta permitirá, por ejemplo, que, si el jefe de Estado se encuentra en un viaje oficial en el exterior, pueda firmar documentos críticos de forma inmediata, garantizando la continuidad administrativa del país. Los 14 ministros también estarán integrados en este sistema para agilizar gabinetes o coordinar reuniones con sectores.

El viceministro fue enfático al señalar que esta nueva etapa busca corregir las funciones de instituciones como la AGETIC y la extinta ADSIB. Según Linares, durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), estas entidades fueron desvirtuadas para fines políticos.

Linares afirmó que anteriormente estas oficinas se utilizaron para "espionaje, alojar guerreros digitales y exacerbar la publicidad política", en lugar de modernizar el Estado.

La nueva gestión apuesta por personal "meritocrático y capaz" para liderar la transformación tecnológica bajo los pilares de la desburocratización y la "despapelización".

La implementación de la firma digital al presidente es solo el primer paso de un plan más ambicioso. El Gobierno prevé que en las próximas semanas y meses se profundice la desregulación de trámites, facilitando el acceso del ciudadano a los servicios estatales y eliminando las trabas burocráticas que históricamente han ralentizado la gestión pública en Bolivia.

