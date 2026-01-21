Mapiri en emergencia total: lluvias lo dejan incomunicado y declaran desastre

El municipio de Mapiri, en el norte del departamento de La Paz, se declaró oficialmente en desastre municipal debido a las intensas lluvias que provocaron el colapso de carreteras y dejaron a varias comunidades prácticamente incomunicadas.

El alcalde Alfredo Apaza advirtió que uno de los puntos más críticos es el derrumbe en el tramo Quiabaya, vía fundamental que conecta a Mapiri con el cantón Santa Rosa, donde viven cerca de seis mil habitantes distribuidos en seis comunidades.

“Se cayó Quiabaya, eso nos conecta con Mapiri y con el cantón Santa Rosa. Ahora estamos totalmente incomunicados por ese tramo”, señaló la autoridad.

Caminos destruidos y respuesta insuficiente

Apaza denunció la falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de una respuesta oportuna por parte de las autoridades departamentales y nacionales, lo que agravó la situación durante la temporada de lluvias.

Si bien algunas comunidades lograron movilizar maquinaria por cuenta propia, el alcalde aclaró que estos trabajos no corresponden al municipio.

“Las comunidades están poniendo su contraparte, incluso combustible, pero no es nuestro tramo ni nuestra responsabilidad. Aun así, no los vamos a dejar solos”, afirmó.

Alerta por el alza de precios y el aislamiento

La autoridad municipal expresó su preocupación por el incremento de la canasta familiar, debido a que los camiones ya no pueden ingresar y los productos son trasladados en vehículos pequeños, lo que eleva los costos.

“Hay movilidades volcadas, los pasajes van a subir otra vez y la canasta familiar está en caos. Hay familias que ya no pueden abastecerse”, advirtió.

Exigen acciones urgentes

Apaza pidió maquinaria pesada inmediata y trabajos de emergencia para restablecer la transitabilidad y evitar mayores perjuicios a la población.

“El mantenimiento debió hacerse desde abril hasta antes de noviembre. Ahora necesitamos que se atienda de alguna manera y que se asuman responsabilidades”, sostuvo.

La autoridad anunció que solicitarán reuniones con el gobernador de La Paz para exponer la problemática recurrente que enfrenta la región y exigir soluciones estructurales.

