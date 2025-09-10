“Todavía no están preparados”: ¿Qué dijo el jurado sobre la presentación de Ezequiel Serres?

En la noche de Tito Larenti como el juez designado para decidir que equipo se va a la gala de eliminación, el encargo de abrir el escenario fue Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’, y ellos interpretaron una canción del grupo “Scorpions”, y su éxito ‘Wind of Change’.

La puesta en escena fue algo que emocionó a todos, sobre todo a los fanáticos de este tipo de canciones.

El juez Tito Larenti, durante su evaluación, habló de lo bueno y lo malo en el escenario, destacó el empeño, y criticó los errores.

“Lo bueno, es que se nota que trabajaste mucho Ezequiel, se ve el empeño y las ganas de brillar, pero lo malo, el equipo todavía no está preparado para lo que quieren presentar”, afirmó Larenti.

En tanto, Rodrigo Massa, señaló que la imitación en la letra de la canción no fue tan mala, pero le recomendó tener cuidado con el final de las frases.

“Equipo se entendió la idea, me gustó ver esa unión, siempre hay algo que corregir y hay que aprender”, remarcó Massa.

Para despedirse del escenario, Ezequiel agradeció a los jueces, recordando el compromiso que ellos tienen con la competencia, valorando además el esfuerzo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play