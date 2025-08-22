‘Tutinis, el Adivinis’ hizo predicciones en El Mañanero: ¿Qué pasará con el litio, si Tuto es presidente?

Jorge ‘Tuto’ Quiroga mostró su otra faceta como ‘adivino’ en el programa de Red Uno, ‘El Mañanero’, donde reveló que es conocido como “Tutinis, el Adivinis”, alguien que podría predecir y adivinar el futuro del país.

¿Qué pasará con el litio del país si Tuto Quiroga es presidente?

Esa fue la pregunta que hizo Rafael en el segmento, ‘Adivina quién manda’ y la respuesta de Tutinis fue:

“Si Tuto Quiroga es presidente, Bolivia será potencia mundial del litio, y tu celular cuando lo tomes, ¿qué dice hoy si lo abrimos? dice batería de litio hecha en China o Korea. Pónganos en el gobierno y verán que va a decir: batería de litio hecha con litio boliviano, manufacturada en Bolivia con mano de obra boliviana”, dijo Tutinis.

Esta, es una de las propuestas del candidato que se perfila ya en su campaña para la segunda vuelta prevista a desarrollarse el mes de octubre, frente al candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

