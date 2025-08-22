TEMAS DE HOY:
Presentadora Crímenes en Santa Cruz ACRIBILLADOS

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
El mañanero

‘Tutinis, el Adivinis’ hizo predicciones en El Mañanero: ¿Qué pasará con el litio, si Tuto es presidente?

El candidato por Alianza Libre (AL) formó parte de un segmento del programa de Red Uno y habló de algunas de sus propuestas.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 11:28

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Jorge ‘Tuto’ Quiroga mostró su otra faceta como ‘adivino’ en el programa de Red Uno, ‘El Mañanero’, donde reveló que es conocido como “Tutinis, el Adivinis”, alguien que podría predecir y adivinar el futuro del país.

¿Qué pasará con el litio del país si Tuto Quiroga es presidente?

Esa fue la pregunta que hizo Rafael en el segmento, ‘Adivina quién manda’ y la respuesta de Tutinis fue:

“Si Tuto Quiroga es presidente, Bolivia será potencia mundial del litio, y tu celular cuando lo tomes, ¿qué dice hoy si lo abrimos? dice batería de litio hecha en China o Korea. Pónganos en el gobierno y verán que va a decir: batería de litio hecha con litio boliviano, manufacturada en Bolivia con mano de obra boliviana”, dijo Tutinis.

Esta, es una de las propuestas del candidato que se perfila ya en su campaña para la segunda vuelta prevista a desarrollarse el mes de octubre, frente al candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD