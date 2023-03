“Yo quiero ver a mi hija crecer”, Antonella de dos meses necesita una cirugía a corazón abierto

Santa Cruz, Bolivia

Antonella es una bebé de 2 meses que está luchando por su vida. La pequeña padece de una cardiopatía congénita y necesita ser sometida a una cirugía a corazón abierto.

Sus padres, Mauro Jiménez y Paola Bonilla, son los papás de Antonella y esta noche llegaron hasta el programa Que No Me Pierda para pedir ayuda económica a la población y así poder costear la operación que necesita su pequeña; esta supera los 28 mil bolivianos.

La mamá relató que el pediatra le aseguró que su pequeña estaba bien de salud, pese a que ella le comentó que Antonella se quejaba cuando tomaba leche y su corazón se agitaba. “Me dijo que pasaría con el tiempo, pero no fue así”, dijo entre lágrimas.

“Mi hijita comenzó desde sus 22 semanas con la enfermedad de Covid-19, dengue, tenía hipertensión pulmonar y ya después de que la sometieran a análisis y otros estudios salió que tenía una cardiopatía congénita”, agregó la mamá de la pequeña.

Entre lágrimas, el señor Mauro contó que los médicos desahuciaron a su pequeña, pese a ello continuará luchando para que su hija pueda vivir y “poder hacerle su primer cumpleaños”.

“Entramos a ver a nuestra hija y le dije: 'vas a perdonarme porque no voy a poder cumplirte la promesa de criarte' entonces ella sacó su manito como diciendo 'no papá, vamos a luchar' (...) Yo tengo el deseo de ver a mi hija crecer, ella sigue luchando y nosotros no pensamos dejarla”, expresó su papá.