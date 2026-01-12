A los 74 años pedaleó 613 km para celebrar que su hija venció el cáncer

Las promesas suelen nacer en los momentos más difíciles. Para Adolfo Domingo Bernardes, de 74 años, esa promesa surgió en 2023, cuando su hija Cecilia fue diagnosticada con cáncer. En medio del miedo y la incertidumbre, Adolfo se aferró a la fe y se hizo un juramento tan simple como poderoso:

“Si mi hija sale adelante, voy en bicicleta desde Arrecifes hasta Miramar”.

Cecilia enfrentó la enfermedad con valentía, acompañamiento médico y el apoyo incondicional de su familia. Con el tiempo, llegó la mejor noticia: había superado el cáncer. Para Adolfo no hubo dudas ni excusas. La promesa debía cumplirse.

El 23 de diciembre de 2025, pocos días después de cumplir 74 años, ajustó su casco, revisó su bicicleta y emprendió el desafío. Fueron 613 kilómetros, de Arrecifes a Miramar, atravesando la provincia de Buenos Aires en una travesía que se extendió por 14 días.

El recorrido no fue fácil. Hubo cansancio, soledad en la ruta y jornadas exigentes. Pero cada pedalada estaba impulsada por algo más fuerte que el agotamiento: el amor de un padre agradecido. Entre kilómetros, reflexiones y silencios, Adolfo avanzó con una sonrisa que no se borró en todo el camino.

La meta fue tan emotiva como el viaje. En la costa de Miramar lo esperaban sus hijos y sus nietas, quienes lo recibieron con abrazos, lágrimas y orgullo. El reencuentro selló una historia que ya se había convertido en símbolo de fortaleza y resiliencia.

“Cuando el amor empuja, no hay edad, no hay distancia y no hay imposibles”, dijo Adolfo, visiblemente conmovido, tras completar la travesía.

Más que un desafío deportivo, la historia de Adolfo Bernardes es un recordatorio poderoso: la fe, la perseverancia y el amor pueden llevar más lejos que cualquier bicicleta.

Mira la programación en Red Uno Play