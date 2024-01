Estudio revela que el gato es un depredador insaciable

Cargando...

Cuando hablamos de especies invasoras que amenazan el equilibrio de los ecosistemas, casi nunca se menciona al que ha llegado sigilosamente a la cima: el gato. Según el biólogo español Manuel Peinado, uno de los animales que más daño causa a la biodiversidad son los pequeños felinos.



“El gato es un cruel carnívoro, un animal a la vez cautivador e indómito que constituye una muestra de la perfección evolutiva”, señala el catedrático de la Universidad de Alcalá. La extinción más rápida de una especie, describe el investigador, fue la del Xenicus lyalli, un pájaro que solo vivía en una isla de Nueva Zelanda y cuyo fin fue causado por un solo felino de nombre Tibbles que los cazó.



Pero el problema más grande está en los gatos que se crían en la calle. Al estar presentes en casi todo el mundo, devoran más de 2.000 especies diferentes, más de un millón de aves por año (según “cálculos muy conservadores”), así como una incontable cantidad de insectos, explica Peinado.

Por si fuera poco, también transmiten enfermedades a muchas especies. “Los gatos han extinguido a más vertebrados que ningún otro depredador”, afirma el investigador.

A esto, varios amantes de estas mascotas, ya salieron a aclarar la investigación realizada. Obviamente han defendido a los gatos, entendiendo que son sus amos humanos los que deben definir el campo de su acción.

"No responsabilizan al gato como único depredador en el mundo, tampoco están aconsejando matarlos, pero si las personas dueñas de gatos están interpretando mal el dato científico hay un problema con las personas y no con la nota. La información va más allá e intenta sensibilizar a las personas para que no tengan a sus gatos en la calle, los dejan andar en la calle con la justificación que son almas libres pero son cazadores natos. Los gatos, como cualquier otra mascota, son nuestra responsabilidad para esterilizar y mantenerles en casa", escribió una internauta.

