Cochabamba, Bolivia

La cantante cochabambina Gardenia Moruno ya se encuentra en Chile participando de todos los ensayos para representar a Bolivia en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en contacto con El Mañanero de Red Uno, nos contó su emoción a pocos días de presentarse en competencia.

“A mí me ha emocionado, yo sé que muchas personas dicen ‘wao el mostro”, y lo llevan al lado del miedo, he derramado mis lágrimas al entrar al escenario, me ha emocionado muchísimo, me ha impactado en el sentido de que estoy cumpliendo un sueño y me ha llenado de mucha energía, creo que es algo de lo que me siento muy orgullosa, el traer un escenario donde van a estar los ojos de todo el mundo , viendo, escuchando y sintiendo la fuerza del caporal”, dijo Gardenia.