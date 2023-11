¿Hizo las pases con la IA? Bad Bunny se tomó con humor 'su nueva canción' para navidad

Cargando...

Bad Bunny se volvió tendencia hace unos días por enojarse con sus seguidores que apoyaron un tema con su voz, pero desarrollado con inteligencia artificial, incluso pidiéndoles a quienes apoyaban la canción NostalgIA que dejaran de ser sus fans y salirse de su grupo de difusión de WhatsApp:

“Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa’ deshacerme de gente así. Así que chu-chu, fuera“, había escrito Bad Bunny luego de que se viralizara el tema conocido como Demo #5 NostalgIA.

Ante el enojo de Bad Bunny, los fans continuaron creando canciones con inteligencia artificial usando la voz e Bad Bunny y finalmente llegó una con la que el cantante está satisfecho y se trata de un “cover” de All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, pero con la voz del puertorriqueño.

A través de sus historias de Instagram, donde tiene más de 46.8 millones de seguidores, Bad Bunny compartió la canción e incluso un video en el que su rostro fue colocado sobre el de Mariah mientras interpreta este clásico de la Navidad.

Al igual que NostalgIA, esta versión también se popularizó en plataformas como TikTok y YouTube y aquí te dejamos el video que sí agarró de buenas al intérprete de 29 años.