¡Increíble! Dijo cuatro palabras en “Titanic” y 28 años después sigue cobrando por su actuación

Tenía solo cinco años cuando participó en la icónica película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Hoy, casi tres décadas después, aún recibe pagos por su breve papel.

Silvia Sanchez

16/10/2025 13:51

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Se trata de Reece Thompson, quien a los cinco años fue elegido para participar en la legendaria película “Titanic” (1998). Su personaje no tenía nombre; en el guion aparecía simplemente como “Pequeño Niño Irlandés”.

A pesar de su breve aparición, el joven actor sigue recibiendo regalías por su participación, algo que sorprende incluso al propio Reece, quien asegura que, aunque las cifras no son altas, todavía llegan pequeños cheques cada cierto tiempo.

La familia de Reece lo había impulsado a participar en concursos de talentos cuando era niño, lo que le abrió las puertas a algunas campañas publicitarias y pequeñas oportunidades en el mundo del espectáculo. Sin embargo, fue su papel en Titanic el que marcó su recuerdo para siempre.

En la cinta, Reece interpreta a un niño que viaja en tercera clase junto a su madre y su hermana. En una de las escenas más conmovedoras, mientras esperan ser evacuados durante el hundimiento del barco, el pequeño pregunta:

“¿Qué estamos haciendo, mami?”

A lo que su madre, intentando ocultar el miedo, responde:

“Estamos esperando, mi amor. Cuando terminen de poner a toda la gente de primera clase en los botes, van a empezar con nosotros. Y queremos estar listos para ese momento, ¿no?”

 

Aquellas cuatro palabras (cinco en inglés) bastaron para convertirlo oficialmente en actor, aunque su rol fue considerado el de un extra con diálogo.

Hoy, Reece Thompson, ya adulto, recuerda con orgullo su paso por el set dirigido por James Cameron y confiesa que disfruta contar esa anécdota. “Es una experiencia que me gusta haber vivido, algo único de mi infancia”, comentó en una entrevista.

Aunque los pagos actuales son pequeños, el actor asegura que aún los aprovecha: “Generalmente los uso para una cena o algo especial; no es mucho, pero sigue siendo divertido saber que sigo cobrando por Titanic”, relató entre risas.

 

