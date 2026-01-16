Un niño de aproximadamente 12 años sorprendió en redes sociales al crear una estatua del 'Bicho' usando solo sus manos y hojas de palma. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra al menor trabajando con mucha paciencia y dedicación para dar forma a su obra.

En las imágenes se muestran cómo el niño va tejiendo poco a poco la figura. Con cuidado. El menor logró armar el rostro, el cuerpo, las piernas y hasta los zapatos del futbolista. Todo está hecho con hojas, sin máquinas ni materiales especiales, solo con creatividad y esfuerzo.

En la grabación se observa el avance de la estatua, que representa a Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más reconocidos del mundo. La figura llama la atención por el nivel de detalle y por el tiempo que el niño dedica a cada parte del cuerpo.

Al finalizar el video, el pequeño artista aparece orgulloso de su trabajo y dice:

“Si te gustó mi trabajo duro, dame me gusta y comparte para más videos”. Sus palabras generaron una ola de apoyo en redes sociales.

Muchos usuarios destacaron su talento y creatividad. Algunos comentarios señalaban que este tipo de contenido debería ser más viral y que demuestra que se puede influir de forma positiva.

