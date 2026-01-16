La estatua del 'Bicho' no solo mostró admiración por Cristiano Ronaldo, sino también el talento que existe en los rincones menos esperados del mundo.
Un niño de aproximadamente 12 años sorprendió en redes sociales al crear una estatua del 'Bicho' usando solo sus manos y hojas de palma. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra al menor trabajando con mucha paciencia y dedicación para dar forma a su obra.
En las imágenes se muestran cómo el niño va tejiendo poco a poco la figura. Con cuidado. El menor logró armar el rostro, el cuerpo, las piernas y hasta los zapatos del futbolista. Todo está hecho con hojas, sin máquinas ni materiales especiales, solo con creatividad y esfuerzo.
En la grabación se observa el avance de la estatua, que representa a Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más reconocidos del mundo. La figura llama la atención por el nivel de detalle y por el tiempo que el niño dedica a cada parte del cuerpo.
Al finalizar el video, el pequeño artista aparece orgulloso de su trabajo y dice:
“Si te gustó mi trabajo duro, dame me gusta y comparte para más videos”. Sus palabras generaron una ola de apoyo en redes sociales.
Muchos usuarios destacaron su talento y creatividad. Algunos comentarios señalaban que este tipo de contenido debería ser más viral y que demuestra que se puede influir de forma positiva.
