El universo de Game of Thrones vuelve a tomar protagonismo con el lanzamiento del nuevo tráiler de la tercera temporada de House of the Dragon, cuya llegada está programada para el 21 de junio de 2026 a través de HBO Max.

El avance, presentado durante la convención CCXP México, mostró por primera vez intensas batallas navales, enfrentamientos aéreos entre dragones y el inicio de la guerra total entre las facciones Targaryen conocidas como los negros y los verdes.

La nueva temporada estará encabezada nuevamente por Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith en el papel de Daemon Targaryen y Olivia Cooke como Alicent Hightower.

Una temporada más oscura y brutal

En el tráiler, Daemon Targaryen anticipa una consolidación del poder de Rhaenyra mientras la guerra por el Trono de Hierro entra en su fase más sangrienta.

El showrunner Ryan Condal aseguró que esta entrega será “la más oscura, emocional y repleta de dragones” de toda la franquicia.

Tras dos temporadas enfocadas en intrigas políticas, alianzas y tensiones familiares, la serie finalmente se adentra en el conflicto bélico que los seguidores esperaban desde el final de “Game of Thrones”.

Durante la presentación oficial, Matt Smith adelantó que la producción buscará recuperar la esencia más dura y despiadada del universo creado por George R. R. Martin, marcada por traiciones, violencia y muertes inesperadas.

Nuevos personajes y más dragones

El avance también reveló nuevos personajes clave para el desarrollo de la guerra civil Targaryen.

Entre las incorporaciones destacan James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick Dustin, Dan Fogler en el papel de Ser Torrhen Manderly y Annie Shapero como Lady Alysanne Blackwood.

Los productores adelantaron además que esta temporada contará con la mayor cantidad de dragones vista hasta ahora en pantalla, junto con enormes secuencias de batalla que elevarán la escala de la serie.

Fecha de estreno y calendario

La tercera temporada tendrá ocho episodios que se emitirán semanalmente desde el 21 de junio hasta el 9 de agosto de 2026.

Con este estreno, HBO Max apuesta nuevamente por convertir a “La Casa del Dragón” en uno de los eventos televisivos más importantes del año y en una de las producciones insignia del streaming.

La estrategia de lanzamiento semanal buscará mantener el debate constante entre los fanáticos, quienes ya comenzaron a especular sobre alianzas, traiciones y posibles muertes impactantes dentro de la historia.

El fenómeno que domina las redes

Desde su estreno, “La Casa del Dragón” logró consolidarse como una de las series más comentadas del mundo gracias a su mezcla de drama político, conflictos familiares y espectaculares escenas de acción.

La rivalidad entre las facciones Targaryen incluso se trasladó a redes sociales, donde los seguidores se dividen entre defensores de Rhaenyra y partidarios de Alicent Hightower.

Según medios especializados como The Hollywood Reporter, la producción busca superar en escala y ambición visual a “Game of Thrones”, apostando por efectos especiales más complejos, mayores escenarios de guerra y un enfoque más cinematográfico.

Todo apunta a que la tercera temporada marcará el capítulo más intenso y explosivo de la saga hasta ahora.

Mira la programación en Red Uno Play