Los ‘Incas del Gran Poder’ no participarán en el Carnaval de Oruro, denuncian discriminación

La Paz

A través de una conferencia de prensa, Franco De La Cuenca, el denominado Inca del Gran Poder, confirmó este viernes que junto a su pareja Alejandro Ledezma, no participarán en el Carnaval de Oruro, ante presuntos amedrentamientos, por lo que afirmó sentirse discriminado.

La determinación de los Incas del Gran Poder, de no participar en la entrada del Carnaval de Oruro, se debería a una presunta discriminación por parte de los organizadores de esa festividad, quienes según dijo coartaron su participación.

Franco de la Cuenca también señaló que junto a su pareja Alejandro Ledezma pasan por problemas emocionales y de depresión, por lo sucedió con la restricción a su participación en el Carnaval de Oruro, reiteró que se sienten discriminados.

“Ahora estamos pasando por una crisis nerviosa, estamos con médicos, estamos totalmente mal por este amedrentamiento, no estamos acostumbrados a vivir esto, estamos siete meses en este ámbito desde que hemos bailado en Gran Poder, hasta este momento, con la bendición de Dios, y del señor, estamos haciendo todo esto”, aseveró De La Cueca.

El Inca del Gran Poder señaló que, con la denuncia de discriminación, solo busca defender sus derechos, los mismos que habrían sido ‘pisoteados’.

“Ya me conocen como soy, no soy una persona mala, simplemente estoy ahora defendiendo mis derechos, porque ahora fueron vilmente pisoteados y espero que no vuelva a suceder esto”, agregó De La Cuenca.