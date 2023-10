Mediante redes sociales, una joven denuncia a un policía por agresiones físicas y amenazas

La Paz, Bolivia

Mediante redes sociales una joven denuncia ser víctima de agresiones físicas por parte de su ex pareja, presuntamente miembro de la verde olivo. Asegura que decidió hacer publico el caso porque su denuncia no fue atendida ante el Ministerio Público.

"Mi ex pareja subteniente Daniel L.Z. miembro de la policía boliviana, me ha golpeado en varias ocasiones, la última vez fue el 21 de septiembre y casi me mata, me amenaza en varias ocasiones con matarme con su arma de fuego, y que va a matar a mi familia y por mucho tiempo, años he tenido que seguir viviendo a su lado obligada, porque también me amenaza con la vida de mi hijo de 3 años", señala la publicación en diferentes redes sociales desde la cuenta personal de la denunciante.