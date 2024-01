Monja y sacerdote se hacen novios y comparten su amor en redes sociales

Perú

Tomás Cam y Massiel Pereyra encontraron el amor en el lugar menos pensado y fue cuando aspiraban a la vida religiosa. Ella se preparaba para ser monja y él soñaba con ser sacerdote, pero en el proceso se enamoraron y decidieron dejaron los hábitos.

Su noviazgo cautiva a los usuarios de redes sociales. La historia de amor entre Tomás y Massiel ha generado diversas reacciones, ya que no es común que quienes eligen la vida consagrada renuncien y opten por el camino de una relación de pareja. Esta historia ha conmovido a Perú, ya que los jóvenes decidieron dejar los hábitos para vivir el amor en libertad.

Cuando se conocieron, Tomás estaba en un seminario y su ahora novia, Massiel, en un convento. Ambos habían estudiado teología juntos, pero hasta ese momento, nada hacía pensar que el amor los uniría.

“Yo salí del seminario después de siete años. Ella salió después de seis años en el convento”, contó Tomás, citado por Clarín.

El tiempo transcurrió y ambos se contactaron por redes sociales e iniciaron una relación sentimental. Ahora son unos novios muy unidos, se basan en la confianza para continuar adelante y fortalecer su vínculo. Ella dejó el convento y regresó a la vida laica. Por su parte, Tomás abandonó el sacerdocio y los hábitos un año después que ella.

"Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola", dijo Massiel.