No es apta para niños: Bad Bunny estrena nuevo disco en viernes 13

Las puertas del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot abrieron justamente a las 9:00 p.m. y los fanáticos de Bad Bunny comenzaron a entrar para escuchar su nuevo disco en su convocado “listening party”, pero no sin antes ser advertidos sobre su contenido.

“A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco no es pa’ ustedes. Papá y mamá, ya leyeron... ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije”, recalcó Benito Antonio Martínez Ocasio a través de su canal de difusión por WhatsApp.

Según indicó la administración del recinto sanjuanero, al evento, que se realiza con motivo del séptimo álbum del “Conejo Malo” “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” solo podrían entrar mayores de 18 años y debían traer consigo una identificación con foto.

De igual manera, agradeció el apoyo de su fanaticada boricua, quienes hicieron filas en el “venue” mucho antes de confirmarse los rumores de su presentación.

” Gracias por todo el apoyo que me han dado todo este tiempo. ¡Gracias por estar ahí conmigo! ¡A los reales! Espero que hoy puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño. Yo todos mis proyectos los he hecho con amor para ustedes, pero este álbum en específico es 100% para ustedes como ningún otro”, expuso el intérprete.

Finalmente, el natural de Vega Baja, compartió algunas sugerencias para que la audiencia elija cómo disfrutar la producción musical.

“¡Abran su botellita de vino, sus cervecitas, sus porritos con sus amistades, sus parejas, solos, como quieran y disfruten! Hoy día mucha gente escucha la música solo pa’ criticarla y se olvidaron de sentirla, para disfrutarla... Mi consejo, no escuchen este álbum, disfrútenlo”, concluyó.

(Con información de El Nuevo Día)