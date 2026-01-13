Reportan caída masiva de la plataforma X en varios países

Usuarios reportaron la caída de la red social X la mañana de este martes, luego de que la plataforma presentara fallas que impidieron el acceso y el uso normal de sus principales funciones.

Según los reportes, el problema comenzó después de las 10:00 y se extendió rápidamente.

En plataformas como Downdetector se multiplicaron las quejas de usuarios que no podían ingresar a la red social o visualizar publicaciones.

Hasta el momento, X no emitió un comunicado oficial que confirme las causas de la falla.

Al intentar acceder, la plataforma muestra el mensaje: “Los posts no están cargando en este momento”.

Los especialistas apuntan a posibles fallas técnicas en los servidores o tareas de mantenimiento no anunciadas. Por el momento, no hay una estimación precisa sobre cuándo volverá a funcionar con normalidad, aunque en la mayoría de los casos similares, el servicio se restablece en el mismo día.

