TEMAS DE HOY:
Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba ataque a niña

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Reportan caída masiva de la plataforma X en varios países

Cerca de las 10:00, la red social X comenzó a presentar problemas de acceso a nivel mundial. Usuarios reportan que no pueden visualizar publicaciones ni actualizar el "feed" de noticias.

Red Uno de Bolivia

13/01/2026 11:17

Escuchar esta nota

Usuarios reportaron la caída de la red social X la mañana de este martes, luego de que la plataforma presentara fallas que impidieron el acceso y el uso normal de sus principales funciones.

Según los reportes, el problema comenzó después de las 10:00 y se extendió rápidamente.

En plataformas como Downdetector se multiplicaron las quejas de usuarios que no podían ingresar a la red social o visualizar publicaciones.

Hasta el momento, X no emitió un comunicado oficial que confirme las causas de la falla.

Al intentar acceder, la plataforma muestra el mensaje: “Los posts no están cargando en este momento”.

 

Los especialistas apuntan a posibles fallas técnicas en los servidores o tareas de mantenimiento no anunciadas. Por el momento, no hay una estimación precisa sobre cuándo volverá a funcionar con normalidad, aunque en la mayoría de los casos similares, el servicio se restablece en el mismo día.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD