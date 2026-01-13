Ni te cases ni te embarques: la historia detrás del temido martes 13

El martes 13 es una de las fechas más temidas por los supersticiosos. Para muchos, se trata de un día en el que conviene extremar cuidados y evitar decisiones importantes. En 2026, esta jornada se presentará en dos oportunidades: enero y octubre, un dato que para algunos refuerza su fama de mala fortuna.

A esto se suma que el calendario también marcará tres viernes 13, otra fecha ligada al mal augurio, que caerán en febrero, marzo y noviembre.

Pero ¿de dónde surge realmente esta creencia?

¿Por qué el martes 13 se asocia con la mala suerte?

La superstición del martes 13 tiene raíces antiguas que combinan mitología romana, hechos históricos y simbolismo religioso. La carga negativa proviene tanto del día martes como del número 13.

En la Antigua Roma, cada día estaba dedicado a una deidad. El martes estaba consagrado a Marte, dios de la guerra, la violencia y la destrucción, atributos que históricamente se vincularon con conflictos y desgracias.

Esta percepción se reforzó con un hecho histórico clave: la caída de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453, cuando el Imperio Otomano conquistó la ciudad y puso fin al Imperio Bizantino. Según la tradición, ocurrió un martes, lo que consolidó la idea de que este día está ligado a tragedias, especialmente en Grecia y Europa oriental.

El peso del número 13

El 13 también arrastra una fuerte connotación negativa en la tradición cristiana. En la Última Cena, Jesús compartió la mesa con 12 apóstoles, sumando 13 personas antes de su crucifixión. Además, el capítulo 13 del Apocalipsis menciona por primera vez al Anticristo.

Otras referencias alimentaron la superstición: en el Tarot, la carta número 13 es La Muerte, y en la tradición popular de la lotería, el 13 es considerado “la yeta”.

Tal es la aversión a este número que, incluso hoy, existen edificios que evitan el piso 13, y antiguamente se procuraba sumar un invitado extra si una mesa reunía a 13 comensales.

¿En qué se diferencia del viernes 13?

Aunque ambas fechas están asociadas a la mala suerte, su origen es cultural y geográfico.

En los países de tradición anglosajona —como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá— el día temido es el viernes 13. Esta creencia se apoya en el simbolismo del viernes, ya que la crucifixión de Jesús ocurrió un Viernes Santo.

La mala fama del viernes 13 comenzó a difundirse en Europa desde el siglo XIII. Según la Enciclopedia Britannica, uno de los primeros textos que menciona esta superstición fue publicado en Francia por el Marqués de Salvo, quien relató una tragedia ocurrida un viernes 13 y sentenció: “Siempre es el día viernes y el número 13 los que traen mala suerte”.

No en todas las culturas es un número maldito

Pese a su mala reputación en Occidente, el número 13 no es negativo en todas las culturas. Para los nahuas y aztecas, el 13 era un número sagrado y ordenador, ya que su calendario ritual se estructuraba en ciclos de 13 días.

Italia, por su parte, rompe con la regla: allí el número asociado a la mala suerte es el 17, no el 13.

