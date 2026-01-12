La predicción de Elon Musk: “Ahorrar para la jubilación será inútil”

Elon Musk volvió a sacudir el debate global con una afirmación que no pasó desapercibida: ahorrar para la jubilación será “innecesario e inútil” en el futuro. Así lo aseguró durante una reciente participación en el podcast Moonshots with Peter Diamandis, especializado en innovación y tecnología.

Según el fundador de Tesla y SpaceX, el avance acelerado de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización transformará por completo la estructura económica actual. En ese escenario, el dinero y la acumulación de riqueza personal perderán su función central.

¿Por qué Musk cree que el ahorro dejará de ser necesario?

Musk sostiene que la IA llevará al mundo a una abundancia prácticamente ilimitada, donde los bienes y servicios dejarán de ser escasos. La productividad alcanzaría niveles tan altos que las personas no necesitarían guardar dinero para cubrir sus necesidades futuras, incluso en la vejez.

En su visión, la educación y la salud de alta calidad serán accesibles para todos, y aprender cualquier disciplina será casi gratuito. “El sistema actual, donde se intercambia tiempo de trabajo por dinero para asegurar el futuro, quedará obsoleto”, afirmó.

Para el empresario, la jubilación —entendida como el descanso tras décadas de trabajo— perderá sentido en un mundo donde el trabajo humano ya no sea el motor de la economía.

¿Renta básica o acceso gratuito a todo?

Musk plantea que la IA podría derivar en una renta básica universal o en un sistema donde los recursos esenciales estén disponibles sin costo. En cualquiera de los casos, los fondos de pensiones y los ahorros acumulados durante años dejarían de tener valor práctico.

Un futuro sin trabajo tradicional

Esta visión no es solo teórica. Empresas de Musk ya avanzan en esa dirección: robots humanoides Optimus, conducción autónoma y sistemas inteligentes capaces de reemplazar tareas humanas a gran escala.

Según su lógica, si el trabajo deja de ser indispensable, la jubilación deja de existir como concepto, y el sistema económico evolucionará hacia uno donde todos puedan acceder a un alto nivel de vida, sin importar edad ni empleo.

