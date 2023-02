Rihanna se presentará en los premios Oscar 2023

Cargando...

La tarde de este jueves, 23 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood confirmó la actuación de Rihanna en la 95ª edición de los Premios Oscar, misma que se celebrará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, California.

Un comunicado oficial de La Academia confirmó su participación “Rihanna subirá al escenario durante la 95.ª entrega de los Oscar (...) Esta es la primera vez que la estrella del pop se presenta en los Oscar”, señala.

Luego de su icónica presentación en el medio tiempo del Super Bowl, donde además se confirmó su embarazo, la cantante vuelve a brindar un show, esta vez para interpretar “Lift Me Up”, el tema principal de la película ''Black Panther 2: Wakanda Forever''.

“Lift Me Up” es una colaboración entre Rihanna y la cantante nigeriana Tems, tras casi seis años sin realizar nuevos temas la artista ha vuelto con una balada para la nominada película de Marvel.

Esta canción compite por el Óscar contra "Hold My Hand", de la película ‘‘Top Gun: Maverick" protagonizada por Tom Cruise; "Naatu Naatu", de la película indú de acción "RRR"; "This Is Life" ("Everything Everywhere All at Once"); y "Applause" ("Tell It Like a Woman").