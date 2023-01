"Sólo quería una foto": Bad Bunny arroja al mar el teléfono de una fan

Cargando...

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny nuevamente se ha vuelto tendencia en redes sociales, luego de que se volviera viral un video donde arroja al mar el celular de una fan, que se le acercó para hacerse una foto con él.

En el clip de tan sólo 35 segundos que circula en las plataformas sociales de Twitter y Tik Tok, se observa al artista caminar junto a su comitiva por el complejo turístico Casa de Campo, en la provincia de La Romana.

Luego una mujer se le acerca para hacerse una selfi con él y, ante su asombro, el intérprete de 'Tití me preguntó' le quita el aparato y lo lanza al agua sin mediar palabra.

La chica lo mira con desconcierto, mientras otra mujer que graba dice: "Guao, ¿es en serio?". Entre el grupo de personas que acompañaban al cantante más escuchado en 2022 en varias plataformas musicales, una voz masculina dice: "Respeten el espacio".

El "Conejo Malo" no mostró arrepentimiento, es más, justificó su acción y advirtió que lo volverá a hacer: "Los que vengan a ponerme un cab... teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", escribió en sus redes sociales.

Cargando...

“Creo q mejor no hubieras dicho nada del incidente. Otras mujeres te besan pedir permiso. ¿Las has tratado igual? Doble moral, señor. Esto no es defendible bajo ningún punto de vista”, se lee en uno de los comentarios.

“Tus fans te han puesto donde estás. No sabes el esfuerzo que esa muchacha tal vez hizo para adquirir su teléfono. Se veía alegre porque se iba a tirar un selfie contigo y la despreciaste. Apagaste una luz y eso te quedó bien feo. La muchacha mínimo merece unas disculpas”, señala otro.

“Se te olvidó lo que es no tener plata para reemplazar un celular”, aseguró otra usuaria.