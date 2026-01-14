Lo que parecía una despedida común terminó en una discusión que hoy se volvió viral en redes sociales. Un taxista se vio envuelto en un incómodo momento luego de decirle “que tenga bonita noche, señorita” a una pasajera al finalizar el viaje.

El conductor jamás imaginó que esa frase, que para él fue solo una expresión de cortesía, sería tomada de otra manera. La joven reaccionó molesta y le preguntó si estaba intentando ligar con ella. El taxista, sorprendido, negó varias veces esa intención y aclaró que solo estaba deseándole una buena noche.

Sin embargo, la pasajera continuó reclamando y le dijo que ese tipo de comentarios estaban mal, señalando que muchas mujeres tienen pareja y que no debería decir ese tipo de frases. El conductor insistió en que no había ninguna mala intención y ofreció disculpas por el malentendido.

La discusión fue subiendo de tono y terminó con una respuesta irónica del taxista:

"Bueno que tenga la peor noche de su vida entonces. Qué se le suba el muerto” dijo el taxista, lo que generó aún más sorpresa en la pasajera.

El video del momento fue compartido en redes sociales y rápidamente provocó opiniones divididas. Algunos defienden al conductor y otros apoyan la reacción de la joven.

Mira la programación en Red Uno Play