"Tuve que cerrar mis cuentas en redes", la joven de video viral en teleférico rompe el silencio

El video viral de una pareja teniendo relaciones en el teleférico de Guayaquil, en Ecuador, sigue generando repercusiones. Al punto que autoridades locales buscan a la pareja involucrada en los hechos, mientras que en la empresa en cuestión hubo despidos.

Pero las redes sociales se pusieron manos a la obra y el perfil de TikTok de la joven que aparece en el video ha ganado ya miles de seguidores. El video en cuestión fue grabado por cámaras de seguridad el pasado 24 de junio del 2023, pero fue a partir del pasado 12 de julio que la grabación se difundió en las redes sociales y se viralizó rápidamente.

La mujer que protagoniza este video ha sido la primera en romper el silencio. Dijo que ha sufrido un daño en su reputación, y que incluso varias han intentado suplantar su identidad.

“Todos creerán que las cosas son fáciles, pero no saben por la situación que estoy pasando como mujer, discriminaciones, bullying, mofas, etc. Solo pido respeto y consideración, y que por favor ya no difundan más el video. La vida sigue y debo salir adelante”, escribió la joven identificada como Tatiana Suárez.

LOS DEL TELEFÉRICO TOMARON MEDIDAS

Aunque el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, operador del sistema de transporte, rechazó los actos “que atenten contra la moral y las buenas costumbres”, también condenó “la difusión del material audiovisual”.

De esta manera y con justa causa, según ellos, el colaborador que se encargó de promover y subir el video en redes sociales, se quedó sin trabajo.

“Es importante resaltar que, esto se trata de un hecho aislado, que no debe afectar la operación comercial de este medio de transporte”, explicaron en el comunicado que publicaron.

Algo a tener en cuenta es que la pareja grabada podría emprender acciones judiciales por violación a la intimidad, así lo aseguró el fiscal César Peña para el diario local Extra de Ecuador.

(Con información de El Colombiano, y Azteca TV)