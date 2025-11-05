VIDEO: Un tierno “vendedor” canino conquista a turistas rusas en China

Un cachorrito se ha robó la atención en redes sociales luego de protagonizar una adorable escena en un mercado de China. Dos turistas rusas, sorprendidas por el comportamiento del animal, lo siguieron hasta una tienda sin imaginar que terminarían realizando una compra.

En el video, que se volvió viral, se observa cómo el perrito, con actitud juguetona y amistosa, guía a las jóvenes hasta una zapatería.

Las chicas, encantadas con la inesperada invitación, entran al local y acaban comprando un par de zapatos, mientras el pequeño “vendedor” recibe una lluvia de caricias como recompensa.

La historia ha conmovido a miles de usuarios, quienes aseguran que el perrito merece una “comisión” por sus habilidades para atraer clientes.

Vea el video:

