En una búsqueda desesperada por salir de la soltería, una abogada que vive en Los Ángeles, California, dejó claro que la determinación y el dinero no son problema para dar importantes paso en su vida y comenzó una peculiar recompensa para quien le ayude a encontrar al hombre ideal para casarse. Sin embargo, hay una serie de condiciones y requisitos que no cualquiera puede cumplir.

“Si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré cinco mil dólares″, prometió la mujer en una publicación de su cuenta de TikTok @ebtille,y donde tiene más de 100 mil seguidores. Como era de esperarse, la atrevida propuesta generó una ola de reacciones y su video alcanzó más de medio millón de vistas y cientos de comentarios en unos cuantos días.

Eve Tilley-Coulson, de 35 años, trabaja como abogada corporativa en Los Ángeles y contó que ya había hecho la propuesta a un pequeño círculo de amigos que pensó que la podían ayudar; sin embargo, al no tener los resultados esperados decidió abrir la oferta a los usuarios en general.

Recientemente, la mujer contó que desde la publicación del video a inicios de junio, recibió o entre 20 y 25 postulaciones de candidatos para su ansiado matrimonio. “Todavía no he tenido ninguna cita”, declaró Tilley-Couslon al New York Post. “Pero la gente está definitivamente motivada para ayudar”. Además, dio detalles sobre las intermediarias, que en su mayoría han sido otras mujeres contagiadas por su entusiasmo.

Esta decisión de ofrecer una recompensa en efectivo por un acuerdo de boda no es tan inusual en TikTok. Incluso existe una etiqueta popular denominada #HelpMeFindHim (Ayúdame a encontrarlo), que agrupa decenas de videos de muchos usuarios que publican sus propias historias para pedir la ayuda de otros en su búsqueda del amor ideal o personas que conocieron en el pasado.

LA PROPUESTA TIENE REGLAS

La abogada corporativa tiene algunas reglas estrictas en su dinámica para entregar la recompensa a cambio de que le presenten a su futuro esposo. “Recibirá los US$5000 tan pronto como el certificado de matrimonio esté firmado”, aclaró Tilley-Coulson en su publicación. Además, precisaron que el candidato debe ser elegible para mantener una relación estable, por lo que no puede estar casado actualmente ni buscando una segunda esposa.

También, dio algunos requisitos no negociables para el hombre que esté dispuesto a aceptar el acuerdo nupcial:

Tener entre 27 y 40 años.

Medir al menos 1,8 metros de altura.

Tener un ingenio humorístico “británico”.

Mostrar un fuerte apego por los deportes, los animales y los niños.

Como referencia de sus aspiraciones en cuanto al aspecto físico, Eve Tilley-Coulson, mencionó el ejemplo de algunos famosos como Chuck Bass de Gossip Girl y Matthew McConaughey. Sin embargo, entre los comentarios, algunos critican el requisito de la estatura deseada, ya que se dice que solo el 14,5% de los hombres en Estados Unidos superan ese rango.

Por otra parte, no se consideran entre los requisitos las opiniones políticas, las creencias religiosas y la etnia; así como tener un título universitario o un automóvil, elementos que ella asegura no le interesan en su pareja.

ESTE ES UNO DE SUS VARIOS VIDEOS

(Con Información de La Nación)