Vuelven a agredir a Maju Rioja en Perú; una piedra le llegó a la cabeza

Perú

El desafortunado incidente habría ocurrido durante este lunes 25 de diciembre, en la localidad de Arequipa en Perú, tras el evento del Takanakuy la gente ingresó a la arena y empezó el descontrol, arrojaron botellas y piedras hacia la delegación boliviana.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales, el video muestra el preciso instante en que una piedra llega a la cabeza del luchador, la persona que relata el video lamenta lo ocurrido.

"Muy lamentable lo que ha pasado, Estuvimos muy cerca y le ha caído una piedra en la cabeza. La verdad, me siento mal como peruano me siento muy mal como peruano porque los peruanos no somos así”, es el audio que acompaña a las imágenes.

Según las redes sociales, este 25 de diciembre se había planificado un encuentro entre Maju Rioja y Renato Gallegos, la pelea prácticamente fue interrumpida por la gente y los jueces que le dieron la victoria al representante de Perú.

Esta no es la primera vez en que el luchador boliviano es agredido durante competencias en Perú, el pasado mes de noviembre Maju fue agredido en Pedregal Perú, donde lo insultaron y arrojaron piedras y cerveza.

Otro incidente similar ocurrió la primera semana del mes de diciembre, “Puños de piedra” también fue recibió insultos y pedradas en Arequipa, cuando enfrentaba a René Peña.

Los seguidores del luchador le brindaron su apoyo y le pidieron no participar en eventos donde existe mala actitud de los espectadores.