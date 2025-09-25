TEMAS DE HOY:
Uno de feria

Expocruz 2025: Red Uno recibe la ‘Palmera Dorada’ por destacar en la categoría “Conexión en vivo”

La Red Naranja fue galardonada con uno de los trofeos más preciados de la premiación, por su labor y trabajo demostrado durante la exposición junto a su programa “Uno De Feria”.

Silvia Sanchez

24/09/2025 22:59

Santa Cruz, Bolivia

En el marco de Expocruz 2025, Red Uno de Bolivia recibió la Palma de Oro, por su importante participación en la nueva exposición.

La Red Naranja recibió la importante distinción por haberse destacado en la categoría “Conexión en Vivo”, con el programa “Una de las Ferias” un espacio donde se mostró el crecimiento de la región, la actualidad y una importante producción regional.

El importante reconocimiento se entregó este miércoles 24 de septiembre, acompañando los actos por la Efeméride Departamental en Santa Cruz y el ‘Premio Expositores Destacados de Expocruz 2025.

Red Uno de Bolivia se destacó desde el primer día de Feria, ofreciendo a miles de visitantes una verdadera experiencia interactiva dentro del stand “Uno de Feria”, donde el público pudo conocer de cerca el proceso de producción y entretenimiento junto a la programación con la que cuenta. 

En los últimos años, el stand de la familia naranja se ha consolidado como uno de los escenarios más destacados y visitados de la feria más importante de Latinoamérica.

 

